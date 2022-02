Borja Valero: “Le più belle partite della mia vita le ho giocate con la maglia della Fiorentina”

Borja Valero, ancora molto amato alla Fiorentina e giocatore viola fino alla scorsa stagione ha parlato a Marca Radio, le sue parole: “Ho scelto con la mia famiglia di vivere ancora in Italia, è una delle scelte più giuste fatte nella mia carriera. Anche se al primo anno al Villareal ho fatto molto bene ma le partite più belle le ho giocate nella Fiorentina. Lo scorso anno ho smesso con il calcio anche se avevo delle offerte per continuare in Italia e all’estero, volevo dare io l’addio al calcio e non viceversa ma è andata cosi, sono sempre stato felice in tutte le stagioni” conclude Borja Valero.

