Pedullà: "Larsson non andrà alla Fiorentina, Eysseric nei prossimi giorni atteso a Firenze!

Non ci sarà la Fiorentina nel futuro di Sam Larsson. Il profilo dell’esterno offensivo svedese, secondo l'esperto di mercato Pedullà, non interessa ai viola

Non ci sarà la Fiorentina nel futuro di Sam Larsson. Il profilo dell’esterno offensivo svedese, in uscita dall’Heerenveen, era stato proposto nei giorni scorsi, ma è stato subito scartato dalla società viola che concentrerà l’attenzione su altri obiettivi. La Fiorentina, infatti, continua a lavorare per formalizzare l’affare Eysseric. Come vi abbiamo già raccontato nei dettagli, la Viola ha già raggiunto da tempo l’accordo totale con il giocatore, con il Nizza che potrebbe liberarlo nei prossimi giorni, anche perché rischierebbe di perderlo a parametro zero tra meno di anno in virtù di un contratto in scadenza nel giugno del 2018. Operazione da circa 4 milioni, che dunque potrebbe sbloccarsi definitivamente a stretto giro di posta.

Fonte: alfredopedullà.com