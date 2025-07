L’obiettivo resta l’acquisto di un centrocampista di alto livello. Uno dei nomi più seguiti è quello di Hugo Larsson, classe 2004 dell’Eintracht Francoforte, talento svedese considerato tra i più interessanti del panorama europeo. Tuttavia, anche in questo caso serviranno tempo, strategia e pazienza per capire se ci saranno margini per affondare il colpo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.