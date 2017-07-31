Dalla Spagna: Larsson si allontana dalla Fiorentina, c'è l'accordo con il Celta Vigo

Secondo i media spagnoli il Celta Vigo avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, mentre manca ancora l'accordo con l'Heerenveen

Sam Larsson, giovane esterno di proprietà dell'Heerenveen, si allontana sempre più dalla Fiorentina. Infatti, mentre nei giorni scorsi si è parlato di una società gigliata che avrebbe mollato presa sul talento svedese, oggi filtrano nuove indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Stando a quanto riportato da Radio Vigo pare che proprio il Celta abba trovato l'accordo con il giocatore che, di conseguenza, si allontana dalla prospettiva viola. In ogni modo, nonostante l'intesa di massima raggiunta con Larsson, sembra che il nodo principale riguardi l'accordo con la società attualmente detentrice del suo cartellino.