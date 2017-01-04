Larsson in viola, via libera dal Sunderland se prende Sissoko
Secondo quanto riporta Cm.com la Fiorentina è molto attenta alla situazione di Sebastian Larsson, centrocampista svedese classe '85, in forza al Sunderland ma in scadenza di contratto. Il club viola l...
A cura di Redazione Labaroviola
04 gennaio 2017 18:19
Secondo quanto riporta Cm.com la Fiorentina è molto attenta alla situazione di Sebastian Larsson, centrocampista svedese classe '85, in forza al Sunderland ma in scadenza di contratto. Il club viola lo segue già per gennaio, sperando eventualmente di ottenerlo a prezzo scontato, anche perchè i Black Cats si sono orientati su Mohamed Sissoko, ex mediano proprio della Fiorentina.