Tuttosport: per la fascia torna di moda un vecchio obiettivo: Larsson. Il prezzo...
Torna di moda un vecchio obiettivo: Sam Larsson. Tuttosport, infatti, questa mattina scrive che l'esterno svedese fu già cercato dalla Fiorentina prima di passare al Feyenoord. Il suo cartellino si ag...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 14:10
Torna di moda un vecchio obiettivo: Sam Larsson. Tuttosport, infatti, questa mattina scrive che l'esterno svedese fu già cercato dalla Fiorentina prima di passare al Feyenoord. Il suo cartellino si aggira attorno ai 5/6 milioni di euro.