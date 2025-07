TMW: “La Fiorentina al lavoro per un centrocampista top, intriga Larsson dell’Eintracht Francoforte”

La Fiorentina ha chiuso la prima fase infuocata del suo calciomercato. E lo ha fatto portando a casa giocatori di ottima caratura: oltre al riscatto (difficoltoso) di Albert Gudmundsson dal Genoa, la società viola ha chiuso le operazioni Mattia Viti, Jacopo Fazzini e Edin Dzeko, aggiungendo così qualità ed esperienza alla propria rosa. Ora i punti caldi sono due: il primo, inevitabile, riguarda Moise Kean. La clausola rescissoria da 52 milioni di euro sarà attiva fino al 15 luglio e chiaramente la permanenza o meno del centravanti sposterà le scelte di mercato dei viola. Ad oggi nessuna delle parti in causa se la sente di sbilanciarsi, con la Fiorentina che per l’eventuale sostituzione del classe 2000 ha messo nel mirino Lorenzo Lucca dell’Udinese e Roberto Piccoli del Cagliari.

Nel frattempo, i dirigenti gigliati si muovono per regalare a Stefano Pioli un centrocampista di livello top: uno dei nomi più caldi nelle ultime settimane è quello di Adrian Bernabé del Parma, mentre all’estero intriga il profilo del giovane svedese Hugo Larsson dell’Eintracht Francoforte. Senza escludere possibili nomi a sorpresa fin qui non ancora emersi. Poi ci sarà spazio per rifinire la rosa, con la ricerca di un esterno destro alternativo a Dodo che è già in corso. Quindi una seconda punta giovane e di qualità, caratteristiche che ben si sposano col profilo di Sebastiano Esposito. Lo scrive Tuttomercatoweb