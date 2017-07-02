Da Rigoni a Politano passando per Larsson, tutte le idee della Fiorentina per coprire le fasce...

﻿﻿Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio, sono tante le idee per rinforzare le corsie laterali, vista la possibile partenza di Bernardeschi..

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio, sono tante le idee per rinforzare le corsie laterali, vista la possibile partenza di Bernardeschi e l'addio ufficiale di Cristian Tello (da ieri un nuovo giocatore del Betis di Siviglia). Rigoni dell’Independiente è il nome nuovo. Il ragazzo è un giovane classe ’93, argentino con passaporto italiano cercato in passato anche dall’Atalanta di Gasperini. Larsson invece è nell'orbita viola già da qualche settimana e potrebbe essere l'acquisto giusto per rafforzare la squadra. Politano e Karamoh invece sono i nomi che stanno più volte sono stati legati alla Fiorentina.