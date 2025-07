Non solo attacco. La dirigenza viola si muove anche per il centrocampo. Il nome più caldo per la mediana è sempre quello di Adrian Bernabé, che ha aperto alla Fiorentina. Ora c’è da parlare con il Parma, che dopo la cessione di Bonny all’Inter non è convinto di operare un’altra vendita importante come sarebbe quella del classe 2001. Ma il fatto che è stato fissato il prezzo del suo cartellino (circa 25 milioni) dà fiducia ai viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.