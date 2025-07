Sportmediaset riporta: “La Fiorentina vuole offrire 10 milioni per Sohm, ma l’operazione resta molto complicata”

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Fiorentina sta cercando un rinforzo a centrocampo con Sohm del Parma che resta un grande obiettivo. Per lo svizzero, la Fiorentina è pronta ad offrire 10 milioni, ma sarà dura convincere subito i ducali a cedere il giocatore. Per il Parma, invece, Bernabé è incedibile e anche lo stesso centrocampista ha manifestato la sua volontà di restare in Emilia per un altro anno.

Sullo sfondo resta viva la pista che porta al centrocampista del Milan rientrato da un prestito al Marsiglia non molto felice Ismael Bennacer che già conosce molto bene Pioli avendolo allenato in rossonero. Pioli sarebbe felice di riaverlo con sé e l’algerino potrebbe tornare utile alla Fiorentina.