Di Marzio scrive: “Alla Fiorentina piace molto Bernabé del Parma, club al lavoro sul mercato in entrata”

La Fiorentina lavora sul calciomercato in entrata. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Jacopo Fazzini, infatti, il club viola non si ferma. Piace molto Adrián Bernabé del Parma. Il centrocampista spagnolo è molto apprezzato dal club viola. Classe 2001, nella sua ultima stagione in Serie A ha collazionato 21 presenze. In tali circostanze, Bernabé, ha messo a segno un gol e un assist. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, prima di approdare al Parma ha vestito anche la maglia del Manchester City. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito