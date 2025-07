Gazzetta: “La Fiorentina farà un nuovo tentativo per Bernabé. Continuano i sondaggi per Sohm”

La Fiorentina sta ancora cercando due centrocampisti per completare la rosa. Uno dei due sarà un playmaker, che potrà essere un classico regista o un profilo più atipico. Sul fronte uscite e ingressi, la porta per Bernabé appare più socchiusa che chiusa: nonostante le difficoltà, il club potrebbe tentare un nuovo assalto. Inoltre, i viola potrebbero riprendere i contatti con il Parma per Simon Sohm, centrocampista già sondato in passato, valutando nuove opportunità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.