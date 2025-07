Corriere dello Sport: “La Fiorentina non ha mollato Bernabé nonostante il dietrofront del giocatore”

La Fiorentina è alla ricerca di un regista che si adatti al gioco di Stefano Pioli, ma lo fa con cautela, senza fretta e con l’obiettivo di non spendere cifre esorbitanti. Con la rosa già quasi completamente definita (9-10 titolari su 11), il club lavora su una lista ampia di profili attentamente selezionati dallo scouting e dall’area tecnica guidata da Pradè e Goretti.

Tra i nomi seguiti spiccavano Bennacer — ormai fuori dai radar — e altri tre centrocampisti che restano sotto osservazione: Kristjan Asllani, Gustaf Lagerbielke Larsson e Adrian Bernabé. Bernabé, talento spagnolo del Parma, aveva inizialmente aperto alla Fiorentina, salvo poi fare un passo indietro, scegliendo di restare a Parma per proseguire il proprio percorso di crescita. Non si esclude un ulteriore cambio di scenario, ma per ora il club viola sta valutando altre piste. Lo riporta il Corriere dello Sport.