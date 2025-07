Gazzetta: “Il Parma chiede minimo 20 milioni per Bernabé. Frendrup? Il Parma vuole 20 milioni”

Il nome più ricorrente è quello di Adrian Bernabé, spagnolo classe 2001, per il quale il Parma chiede almeno 20 milioni, ma se c’è un prezzo teorico vuol dire che non è del tutto incedibile. È un play atipico, piace a Stefano Pioli e sarebbe perfetto per dare duttilità al reparto. Certo è che lì nel mezzo servono innesti e con caratteristiche diverse, ma nei radar c’è Frendrup del Genoa. Anche qui la richiesta è sempre stata sui 20 milioni, ma piace. Sui giovani Richardson e Ndour conterà la parola di Pioli mentre sul rinnovo di Mandragora per adesso tutto tace ed è in scadenza nel giugno 2026. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.