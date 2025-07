Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina farà un nuovo tentativo per Bernabé”

È chiaro che il mercato in entrata della Fiorentina si concentrerà maggiormente sul centrocampo, perché i viola hanno bisogno non di uno bensì di due centrocampisti. Tra i quali un regista. La speranza di accaparrarselo entro l’inizio del ritiro si è affievolita con il ripensamento di Adrián Bernabé, che ha scelto di proseguire la sua avventura al Parma. Ma chissà che non si riapra: la prossima settimana potrebbe esserci un nuovo tentativo dei viola per convincere il giocatore. Non sono da escludere dei contatti con il Parma per avere una risposta definitiva. Lo riporta il Corriere dello Sport.