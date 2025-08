Fattori: “Sohm non è più forte di Adli e Cataldi. Era meglio Bernabè, Pioli ci lavorerà”

Sauro Fattori, intervenuto oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha commentato l’arrivo di Simon Sohm alla Fiorentina:

“Era chiaro che la società stesse cercando un centrocampista box-to-box, e Sttohm può diventare un elemento importante. Tuttavia, per inserirlo bisognerà fare delle scelte: qualcuno dovrà arretrare o essere sacrificato. La Fiorentina, con un tridente offensivo composto da Gudmundsson, Kean e Dzeko, non può permettersi un centrocampo leggero; serve equilibrio. Personalmente, penso che in attacco vedremo Kean affiancato da uno tra Dzeko e Gudmundsson.Per quanto riguarda il centrocampo, continuo a rimpiangere Cataldi. Non conosciamo i retroscena, ma a 4 milioni lo avrei riscattato senza esitazioni. A mio avviso, Sohm non è superiore né a Cataldi né ad Adli. Probabilmente è una scelta di Pioli, che avrà in mente un ruolo preciso per lui. Se avessi dovuto puntare su un giocatore del Parma, avrei scelto Bernabé.”