La Fiorentina sta sempre pensando all’inserimento di un centrocampista in rosa. Piace Asllani, così come Frendrup. Situazioni costose. E al di là di un messaggio chiaro filtrato nei giorni scorsi, la prossima settimana Pradè proverà a rifare una telefonata per Bernabé. Il resto dipenderà dal mercato in uscita, pure quello congestionato. Lo scrive La Nazione.