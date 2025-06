Budel: “Bernabè è pronto per la Fiorentina, a centrocampo gioca ovunque. Sarebbe un gran colpo”

L’ex centrocampista del Parma Alessandro Budel ha parlato in un intervento su RadioBruno dell’interesse della Fiorentina per Adrian Bernabè. Ecco le sue parole: “Bernabè quest’anno ha saltato diverse partite per infortunio, ma è stato fondamentale per il Parma quando c’è stato: ha qualità e visione di gioco. Si può adattare a tutte le zone del centrocampo, sa palleggiare e da dinamismo. Sarebbe un gran colpo per la Fiorentina.”

Ancora su Bernabè: “Secondo me è pronto per il salto di qualità, ha grande personalità, non credo avrebbe problemi ad adattarsi. La questione è il contesto tattico, perchè bisognerebbe capire come Pioli vorrebbe utilizzarlo.”

Sul ruolo: “Può essere ottimo per un centrocampo a tre o anche per altre zone di campo. mandragora Fagioli e Bernabè sono giocatori diversi, ma hanno caratteristiche simili, e il compito di Pioli sarebbe quello di trovare un’armonia tra loro. Sicuramente servirà un giocatore di gamba: un box to box che sappia ribaltare il fronte di gioco col suo dinamismo.”