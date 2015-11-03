Notizie Budel Fiorentina

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Budel: "La salvezza Viola passa da Fagioli, ha preso la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà"
06 febbraio 2026 15:50
Budel: "Bernabè è pronto per la Fiorentina, a centrocampo gioca ovunque. Sarebbe un gran colpo"
26 giugno 2025 22:43
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