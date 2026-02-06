6 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:24

Budel: “La salvezza Viola passa da Fagioli, ha preso la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Budel: “La salvezza Viola passa da Fagioli, ha preso la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà”

6 Febbraio · 15:50

Alessandro Budel si proietta alla gara di domani tra Fiorentina e Torino ed elogia le ultime prestazioni di Fagioli

L’ex giocatore del Torino ed attuale voce di DaznAlessandro Budel, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della sfida di domani tra la Fiorentina e i Granata: “È una partita fondamentale per la Fiorentina dopo le due sconfitte in campionato. Vanoli aveva dato identità ora però dopo gli ultimi risultati serve assolutamente vincere contro il Torino”. 

Sul centrocampo Viola: Fabbian e Brescianini sono giocatori offensivi in grado di inserirsi, con Mandragora c’era un equilibrio diverso, ci vorrà anche tempo per trovare la giusta alchimia, visto che comunque anche Fagioli non è un’incontrista”.

Su Fagioli: “Ad oggi la cattiveria gli manca è vero, ma ha fatto vedere anche personalità prendendo la squadra sulle spalle nel momento di difficoltà senza mai nascondersi. Diamogli anche merito visto che nel momento decisivo ha dimostrato la giusta personalità. Ora non si deve adagiare, rimane un giocatore chiave. La salvezza viola passa dai suoi tempi di gioco e la sua qualità”.

Conclude: “Il Torino è una squadra forte con grande personalità che se fa la partita importante fuori casa può mettere in difficoltà chiunque. I viola dovranno stare alti senza perdere equilibri e se la potranno giocare, visto che la rosa resta di grande valore”

