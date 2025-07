Da Parma: muro per Bernabé, più facile la via che porta a Sohm. Servono 10-15 milioni di euro

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta di Parma, il più indiziato a partire a centrocampo sarebbe Simon Sohm. Lo svizzero e Adrian Bernabè, sono stati accostati alla Fiorentina, ma secondo il quotidiano la pista che porterebbe lo spagnolo in Toscana sarebbe difficile. Il Parma infatti ha chiesto almeno 25 milioni, facendo muro ad una prima richiesta per il classe 2001. Per Sohm invece la negoziazione potrebbe essere più semplice, infatti la valutazione si aggira intorno ai 10-15 milioni.