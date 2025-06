Razzini: “Il Parma vuole tenere tutti i big in rosa, la trattativa per Bernabè alla Fiorentina è complicata”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Pietro Razzini, esperto di Parma, ha parlato in onda su Radio Sportiva del progetto di mercato della società scaligera, specificando le intenzioni del club di trattenere i pezzi grossi della rosa. Ecco le sue parole: “Il Parma vuole tenere i giocatori forti e giovani in rosa per il neo allenatore Cuesta. Bonny sembra però destinato all’Inter per circa 24 milioni, oppure una cifra più bassa con l’aggiunta di qualche contropartita. Il nome sul quale spinge l’Inter è Sebastiano Esposito, ma non è facile. Altri big come Suzuki e Bernabè dovrebbero rimanere. Lo spagnolo piace alla Fiorentina, specificatamente a Pioli, ma al momento la trattativa è ai minimi termini.”