Nazione: “Bernabè il prescelto, trattativa difficile il Parma chiede 20 milioni. Ma la Fiorentina non ha fretta”

Il playmaker è il prossimo step per la Fiorentina, partita fortissima sul mercato, con 3 colpi già assestati. Il nome che nella testa della Fiorentina balena, è quello di Adrian Bernabè. Lo spagnolo piace molto alla viola, su suggerimento di Stefano Pioli, è lui il prescelto. La trattativa non sarà semplice, per le richieste del Parma, che si aggirano sui 20 milioni. Ma la Fiorentina non ha fretta, e spera che i ducali vacillino col passare del tempo.

Poi c’è il lato del calciatore, con Bernabè che probabilmente sarebbe affascinato dal salto di qualità che Firenze può rappresentare. Gli agenti del giocatore sono già stati sondati, e la Fiorentina sembra voler investire diversi milioni nella zona del centrocampo. Pradè non vuole farsi illusioni, ma ci proverà. Lo scrive La Nazione.