Da Parma scrivono: “Sohm piace alla Fiorentina, ma l’offerta formulata è ritenuta bassa dagli emiliani”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, il nome di Simon Sohm è molto in voga in questo mercato e la Fiorentina è interessata al giocatore dopo aver visto quanta distanza esista per prendere sempre dal Parma, Adrien Bernabé che ha una valutazione di 20 milioni. Mentre per Sohm la distanza è più ridotta e la Fiorentina potrebbe regalare a Pioli il giocatore di cui necessitava nel mezzo.

Il Parma vorrebbe rifiutare la prima offerta viola di 10 milioni valutando lo svizzero 20, ma le due squadre continuano a trattare con la possibilità reale di trovare un accordo a metà strada che soddisfi tutte le parti coinvolte visto che gli emiliani sarebbero intenzionati a non chiudere alla richiesta gigliata.