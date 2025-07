Corriere dello Sport: “Bernabé apre alla Fiorentina. Trattativa difficile, va convinto il Parma”

La Fiorentina sta valutando con attenzione la possibile trattativa per Adrian Bernabé, centrocampista del Parma classe 2001, che rappresenta il profilo ideale per Stefano Pioli. La dirigenza viola, guidata da Pradè e Goretti, ha messo il giocatore in cima alla lista dei desideri e attende sviluppi prima di virare su altre opzioni, consapevole però che la trattativa non sarà semplice e che la strada verso l’acquisto è tutt’altro che agevole.

La società punta a portare Bernabé in ritiro entro metà luglio, con la preparazione che inizierà il 14 al Viola Park. Il Parma non vuole facilmente privarsi del suo talento, soprattutto dopo la partenza di altri giocatori importanti, ma potrebbe valutare un’offerta intorno ai 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni si capirà se Pradè e Goretti tenteranno un affondo decisivo oppure opteranno per un approccio più cauto e strategico.

Bernabé ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi a Firenze, pronto a compiere un ulteriore salto di qualità nella sua carriera. Il ventiquattrenne spagnolo, cresciuto nelle giovanili di Barcellona e Manchester City, ha totalizzato 21 presenze nell’ultima stagione, interrotta da un lungo infortunio. Il suo contratto con il Parma è valido fino al 2027, ma un ingaggio adeguato e l’ambizione del giocatore potrebbero favorire il suo approdo alla Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.