Corriere dello Sport: “Sohm in pole. Frendrup costa. Stop per Asllani. Spunta l’idea Lovric”

In cima alla lista al momento ci sarebbe Sohm del Parma, che ha scalato le gerarchie, ma i ducali non chiedono meno di 20 milioni. L’idea è quella di abbassare questa cifra che ha rallentato inevitabilmente l’interesse, ma non cancellato. Com’era stato in precedenza per Bernabé, altro elemento del Parma che fa gola e ha altre caratteristiche. Idem per Morten Frendrup, un altro che ciclicamente e non da quest’estate torna ad essere accostato alla squadra viola, ma anche nel caso del danese il Genoa non è mai sceso sotto i venti milioni.

L’Inter li chiede ora (18-20) per Asllani e il club di Commisso si è subito fermato nonostante la preferenza per l’albanese. Gli ultimi due registi puri per attitudine e visione di gioco, ma come detto a Pioli prima ancora serve fisicità lì nel mezzo: quella di Frankie Kessie altro nome associato più al tecnico per i trascorsi comuni al Milan scudettato. Un po’ prestanza e molta qualità invece le garantisce Sandi Lovric dell’Udinese: piaceva un’estate fa e piace adesso a Firenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.