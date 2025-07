Nazione: “Sfuma Bernabé, voleva una maglia da titolare. No della Fiorentina”

Arrivederci e grazie. Si può riassumere così l’affare sfumato tra la Fiorentina e il Parma per Bernabé. Condizioni che non sono maturate anche per via di una richiesta particolare del centrocampista spagnolo. Che aveva sì aperto al trasferimento in viola, ma che per approdare alla corte di Pioli voleva la garanzia di giocare titolare. Al di là dei discorsi economici è stata una condizione che la Fiorentina non ha voluto accettare. Avanti dunque con altri profili, perché la certezza è che in mezzo al campo un rinforzo arriverà. Lo scrive La Nazione.