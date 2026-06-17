La Stampa riporta: "Fiorentina e Torino spingono per Bernabè, per il Parma non è incedibile"
Il giocatore spagnolo potrebbe essere un obiettivo viola del mercato
Si riaccendono i riflettori su un profilo da tempo monitorato dalla dirigenza viola, che adesso sembra realmente vicino a fare le valigie per una nuova avventura professionale. Adrián Bernabé, regista spagnolo in forza al Parma, è diventato l'oggetto del desiderio del Torino: secondo quanto si legge sulle colonne de La Stampa, la società piemontese parrebbe intenzionata a sborsare la somma pretesa dai crociati pur di mettere il mediano a disposizione di Ignazio Abate.
Il forte pressing dei granata, tuttavia, non esclude del tutto la Fiorentina dalla corsa al giocatore. Il prezzo del cartellino è stato stabilito intorno ai 10 milioni di euro, una valutazione che tiene i viola ancora in partita. Resta da capire se Fabio Paratici sceglierà di bussare nuovamente alla porta dei ducali, riscattando così la deludente operazione che un anno fa portò Simon Sohm a Firenze. Rispetto a quest'ultimo, Bernabé possiede doti tecniche differenti e viene da un campionato più che soddisfacente in Emilia, elementi che lo rendono una pedina molto interessante per il centrocampo toscano.