Bucchioni: “Pioli ha fatto benissimo a rispondere ad Allegri, l’obiettivo di partenza deve essere alto”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare del momento della Fiorentina: “C’è un bel clima e lo si vede dalle parole dei giocatori perché hai preso un allenatore di spessore e stai costruendo una bella squadra, per questo si respira un’aria serena in cui la società può completare tranquillamente il mercato senza fretta. Hai fatto degli acquisti mirati e il grosso è stato fatto, quindi ora devi solo perfezionare il lavoro con un centrocampista di livello e un difensore.”

Su Valentini: “Mi sa che non è adatto al calcio di Pioli perché richiede dei difensori coi piedi buoni e magari non era il prototipo adatto. A Verona aveva fatto bene e può riconfermarsi, inoltre l’ho visto troppo nervoso in questi allenamenti.”

Sulla frase di Allegri: “Pioli ha fatto benissimo perché queste sono le cose che caricano una squadra e ti fa capire che è davvero un allenatore d’esperienza in grado di trascinare un gruppo. Mi è piaciuto quanto detto finora perché devi puntare in alto senza accontentarsi di niente, partiamo con un bell’obiettivo e poi vediamo.”

Sul mercato: “Bisogna prendere un giocatore in grado di fare gioco e capace di recuperare il pallone con velocità, per questo è uscito il nome di Kessié che lo può fare. Mi ricordo che la Fiorentina era andata a Parma per prendere sia Bernabé che Sohm, poi vedremo ma non ce l’hanno fatta. Kessié guadagna tanto e per questo ci credo poco, bisogna vedere che desideri ha il giocatore e se vuole tornare in un certo calcio.”