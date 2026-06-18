Pedullà riporta: "Bernabé è in scadenza, può interessare alla Fiorentina in un discorso con Fazzini"

Il centrocampista spagnolo potrebbe essere un colpo per la nuova Fiorentina

Nel suo ultimo aggiornamento video, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul calciomercato della Fiorentina, partendo dalle conferme su Koleosho e spiegando la situazione con i bianconeri: «Ci sono dei discorsi avviati con la Juventus per Rugani e Miretti, anche se su quest'ultimo c'è da registrare il forte inserimento del Bologna».

L'esperto di mercato ha poi chiarito la posizione del club su Moise Kean: «La situazione dell'attaccante andrebbe monitorata solo se qualcuno si presentasse con un'offerta davvero proibitiva. La tendenza della Fiorentina, però, è quella di trattenerlo e di puntarci con decisione, e lo stesso Kean non ha assolutamente chiesto di andare via».

Pedullà si è poi spostato sulle manovre sull'asse con l'Emilia: «Ci sono possibili sinergie in vista con il Parma, favorite dall'eccellente rapporto tra Paratici e Cherubini che hanno lavorato a lungo insieme. I nomi sul tavolo non mancano: Bernabè è in scadenza di contratto, mentre al Parma piace molto Fazzini. Per quanto riguarda Piccoli, potrebbe partire qualora arrivasse un'altra punta. Su Pellegrino ci sono stati tantissimi sondaggi, compreso quello della Fiorentina che, in ogni caso, il suo titolare ce l'ha già ed è Kean. Infine, occhio a Dodô: in caso di un'offerta importante da parte di Roma o Napoli, il terzino potrebbe anche partire».