Polverosi: “Kean può decidere di andare in Arabia solo per l’IBAN, sennò la Premier è una minaccia”

A Lady Radio ha parlato il giornalista Alberto Polverosi per commentare la situazione legata a Moise Kean che ancora non sappiamo se resterà in viola o meno: “Dipende solo da lui, deve capire cosa fare e dircelo entro il 15 luglio, se ha voglia di Fiorentina allora rimarrà con noi perché la società non lo vuole cedere. L’Inghilterra è la meta che può cambiare la storia di Kean perché ad esempio il Manchester United sarebbe una scelta per competere senza contare che si tratta di un trasferimento agevole, mentre l’Arabia sarebbe solo una scelta di IBAN.”

Su Fazzini: “Lui è un bel giocatore, una mezzala vera che si butta dentro e che sa anche segnare, lo vedo anche da trequartista perché ha una bella fantasia e ha segnato 4 gol in 7 partite. Lo vedrei bene a Firenze in un centrocampo a 3 con Fagioli e uno come Bernabé che sarebbe perfetto per sostituire Cataldi. Fazzini mi ricorda Massimo Orlando.”

Sul mercato viola: “La Fiorentina sta facendo un buon mercato con una filosofia chiara di un’ossatura italiana con ragazzi giovani e cresciuti anche a Firenze. Abbiamo dei ragazzi in rosa che conoscono e tifano per la Fiorentina oltre a un campione come Dzeko, sta prendendo solo decisioni giuste oltre ad aver preso un grande allenatore come Pioli che ha voglia di imparare sempre.”