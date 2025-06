La Fiorentina ci ha provato sul serio per Adrian Bernabé, ma il Parma ha rispedito al mittente l’offerta ritenendo lo spagnolo incedibile. Lo scrive la Gazzetta di Parma, che racconta come i viola abbiano presentato a Collecchio un’offerta da 25 milioni, immediatamente rigettata dalla dirigenza crociata. Bernabé non è in vendita e il Parma lo ha ribadito anche ai toscani.