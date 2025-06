Repubblica: “Fiorentina su Bernabè ma il Parma chiede 25 milioni e non ha urgenza di vendere”

La nuova Fiorentina di Stefano Pioli prende forma e, dopo i primi colpi di mercato, la priorità si sposta ora sul centrocampo. L’obiettivo è chiaro: trovare un regista di qualità, in grado di guidare il gioco nel 3-5-2, ma capace di adattarsi anche a sistemi alternativi come il 4-2-3-1.

In cima alla lista c’è Adrián Bernabé, talento del Parma classe 2001, apprezzato per tecnica e visione di gioco ma condizionato da frequenti problemi fisici. Il Parma chiede circa 25 milioni e non ha urgenza di vendere, complicando la trattativa. Lo scrive Repubblica.