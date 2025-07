Valcareggi: “Pioli viene perché ama Firenze, il progetto della Fiorentina non è così intrigante per un allenatore”

Furio Valcareggi ha parlato anche di altro a Tuttomercatoweb come la scelta di Pioli di venire alla Fiorentina: “Pioli ama Firenze ed è venuto per la città, mica per la Fiorentina con cui è difficile vinca qualcosa ed è dura che sia un progetto stimolante, viene in una squadra che non andrà oltre il settimo posto quindi lo stimo ed ho fiducia in lui per assemblare una buona squadra. Per ora mi piace il mercato che sta impostando con tutti ragazzi di calcio che sanno giocare a pallone come Fazzini che è veramente bravo e che se educato a dovere, può diventare un giocatore come Barella e anche di Bernabé mi hanno parlato molto bene.”

Su Sebastiano Esposito: “Servirebbe più Pio di lui sinceramente perché quello è un attaccante vero, ma pure Sebastiano va bene perché è uno che va a fare la guerra ed è utilissimo come giocatore.”

Su Commisso: “Non mi piace il suo silenzio, che parli al popolo viola e ci dica davvero come va a finire con Kean senza aspettare, ci vuole chiarezza con la gente, se non si comporta bene allora se ne andrà, ma il Presidente deve raccontarci cosa sta succedendo.”