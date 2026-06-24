Longari: "Su Bernabè non solo la Fiorentina, anche lo Sporting Lisbona piomba sul talento del Parma"

Gianluigi Longari, noto giornalista sportivo dell'emittente televisiva Sportitalia, ha riportato sui propri profili social, la notizia dell'interesse dello Sporting Lisbona verso Adrian Bernabè

Gianluigi Longari, noto giornalista sportivo dell'emittente televisiva Sportitalia, ha riportato sui propri profili social, la notizia dell'interesse dello Sporting Lisbona verso Adrian Bernabè, giovane centrocampista spagnolo che lascerà Parma in questa sessione di mercato vista la mancata volontà del giocatore di rinnovare con gli emiliani. La Fiorentina osserva da vicino la situazione del talento gialloblù, tuttavia da oggi, Paratici e lo staff viola, avranno un avversario in più da temere, anche perché i leoni biancoverdi, dopo essere arrivati secondi nel campionato portoghese dietro al Porto di Farioli, giocheranno la prossima Champions League. L'appeal di questa competizione potrebbe essere decisiva per convincere il giocatore, ma la viola non molla la presa e continua a rimanere in prima linea.