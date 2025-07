Di Marzio: “Si lavora per il rinnovo di Mandragora, Bernabé si allontana e Dodo è propenso a restare”

Gianluca Di Marzio sul suo sito ha parlato dei movimenti in casa Fiorentina parlando della situazione Mandragora, Bernabe e Dodó. Così scrive l’esperto di mercato:

“Diversi movimenti in casa Fiorentina: si allontana il centrocampista del Parma Bernabè, mentre si lavora per il rinnovo di Mandragora. La Fiorentina sta lavorando sul mercato sotto diversi aspetti. Dopo aver accolto i primi nuovi acquisti nelle scorse settimane, i viola avevano mostrato interesse per Adrian Bernabè del Parma. Tuttavia il centrocampista sembra più lontano dalla Fiorentina, sia per le alte richieste del club gialloblù, sia perché con i viola non avrebbe la certezza della titolarità.

Nel frattempo si sta lavorando per il rinnovo di Rolando Mandragora, che piace al Real Betis. Nei giorni scorsi gli spagnoli hanno presentato un’offerta da 6 milioni, ma il club viola ha rifiutato. Infine la situazione di Dodo sembra essere più tranquilla. Il terzino brasiliano ha ancora due anni di contratto con la Fiorentina e sembra più propenso a restare.”