Corriere dello Sport: “La Fiorentina insiste per Bernabé, il Parma chiede minimo 20 milioni. Sohm sullo sfondo”

La prima scelta della Fiorentina si chiama Adrian Bernabé. Il classe 2001 del Parma è il centrocampista prescelto dalla dirigenza viola per rinforzare la mediana nelle prossime settimane. Il problema è sempre il solito: l’ostinazione dei crociati che non intendono cedere il giocatore in questa finestra di mercato. Il paradosso è che la speranza di Pradè e Goretti risiede nell’ostacolo. Ovvero il prezzo. Sì, perché se i ducali l’hanno fissato (almeno 20 milioni) significa che per una cifra onerosa potrebbero pensarci. Bernabé piace per visione di gioco, rapidità, qualità. E predisposizione all’assist.

Col Parma la Fiorentina si era fatta avanti anche per Simon Sohm, ventiquattrenne svizzero per il quale la società viola aveva fatto dei sondaggi. La richiesta, in questo caso, era pure più abbordabile: circa 10-12 milioni di euro. Sohm è dotato di una buona tecnica di base nonché di una certa prestanza fisica. Tuttavia il club toscano ha messo nel mirino Bernabé, e vuole provare a capire se esistano margini di manovra per un’eventuale approccio concreto col Parma. Per adesso la Fiorentina si è fatta avanti solo con l’agente del calciatore, che di fatto non ha (ancora) riferito nulla alla società. Lo scrive il Corriere dello Sport.