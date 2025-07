Corriere Fiorentino: “Brusca frenata per Bernabé, troppi 25 milioni. Voleva garanzie sul posto da titolare nella Fiorentina”

Un nome che aveva suscitato interesse concreto è quello dello spagnolo Adrian Bernabé, centrocampista del Parma stimato da allenatore e dirigenza. La trattativa, però, ha subito una brusca frenata. I 20-25 milioni richiesti dal club emiliano sono stati giudicati eccessivi per un talento promettente ma non ancora considerato determinante. Inoltre, Bernabé avrebbe chiesto garanzie da titolare, cosa che la Fiorentina, per struttura e obiettivi stagionali, non è in grado di assicurare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.