Corriere dello Sport svela: “Bernabé prima aveva aperto alla Fiorentina, poi ha scelto di restare a Parma”

La parola chiave del mercato estivo della Fiorentina è chiara: qualità, soprattutto a centrocampo. Il club viola, con in mente un gioco tecnico e raffinato da offrire a Stefano Pioli, ha puntato con decisione su Adrian Bernabé, individuato come il profilo ideale da affiancare a Fagioli e Fazzini. Tuttavia, dopo una prima apertura, il centrocampista spagnolo ha scelto di restare al Parma per un altro anno, convinto di voler proseguire il proprio percorso di crescita lì. Lo scrive il Corriere dello Sport.