Nazione: “La Fiorentina vuole due centrocampisti: Bernabé e Sohm nel mirino”

Calma e pazienza serviranno sul fronte centrocampo. Dove arriveranno altri due elementi. Il famoso play davanti alla difesa e un’altra mezzala. Magari meno tecnica di Fagioli e Fazzini ma un po’ più fisica. Se il regista sarà infatti Bernabé (come spera Pioli) la sensazione è che il centrocampo possa essere un po’ troppo leggero. Valutazioni in corso, ma un profilo più muscolare dovrebbe arrivare. Per Bernabé serve tempo per lavorare ai fianchi i dirigenti del Parma. Pradè si è messo in testa di provarci ben conoscendo le difficoltà.

Apprezzato anche Sohm, svizzero classe 2001. Lui sì, gran fisico. Può rientrare nel discorso di cui sopra. Per adesso sono due manifestazioni d’intenti, la speranza è che si trovi uno spiraglio per aprire il discorso Bernabé, mentre per Sohm l’impressione è che sia una mera questione economica. Il Parma può lasciarlo andare per una cifra vicina ai 10 milioni di euro con l’aggiunta di qualche bonus. Nella lista anche Traoré: apprezzato da Pioli caratteristiche un po’ più offensive. Lo scrive La Nazione.