Bocci su Kean: “L’Arabia non mi ha mai preoccupato, ma l’interesse dei top club potrebbe creare dei problemi”

Su Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per commentare la situazione in casa viola: “Su Kean non finirà domani perché basta che arrivi un top club ad agosto e magari ti dice che vuole andarsene. La questione sarà risolta solo se Kean accetterà il rinnovo e magari per un anno non se ne parla, non ho mai temuto l’Arabia per lui, mi preoccupano i grandi club come lo United che ha un grande blasone. Kean deve rendersi conto dei vantaggi che ha stando a Firenze dove è un titolare fisso in cui è colui a cui ruota la squadra intorno, mentre altrove diventa uno dei tanti.”

Prosegue: “Se vuoi trattenere i giocatori migliori, devi garantire una certa competitività costante durante gli anni, ad esempio Gudmundsson ha capito che l’asticella si sia alzata e ha scelto lui di rimanere. Poi è chiaro trattenere sempre tutti non è fattibile, ma alla Fiorentina è tempo di costruire uno zoccolo duro costante nel tempo.”

Sul difensore: “Un tassello dietro manca, mi aspetto un giocatore di personalità capace di giocare come vuole Pioli. Magari potrebbe cedere qualcuno dei presenti per rafforzare ancora di più il reparto.”

Su Bernabé: “Non penso che il giocatore abbia dubbi perché farebbe un grande salto di qualità, bisognerà convincere il Parma che ha messo un prezzo alto. Vedremo se sarà possibile prenderlo, di sicuro per lui sarebbe una bella sfida venire.”