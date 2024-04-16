Occhi in casa Parma: piace molto Bernabé come centrocampista offensivo per il futuro come sostituto di Bonaventura

Il talento del Parma sarebbe uno dei preferiti per la prossima stagione come centrocampista offensivo per la nuova Fiorentina

Mentre la squadra di Italiano rallenta in campionato, la dirigenza pare già proiettata verso il mercato con l'obbiettivo di provare a migliorare quello che non ha funzionato. Nonostante Bonaventura sia ad un passo dal rinnovo automatico, la Fiorentina starebbe già iniziando a cercare il suo erede. Un centrocampista duttile come lui sarebbe già stato trovato, e si tratterebbe di Adriàn Bernabé del Parma. Lo spagnolo nasce come mezz’ala, capace all’evenienza di giocare sia in mediana che sulla trequarti. Gli ottimi numeri stagionali dell’ex Barcellona e City (riassunti in 30 partite, 6 gol e 3 assist) avrebbero attirato l’interesse della Fiorentina.

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