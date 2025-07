Corriere dello Sport: “Bernabé-Fiorentina un primo contatto c’è già stato. Servono 20 milioni più bonus”

Adrian Bernabé è il primo, vero obiettivo del centrocampo della Fiorentina. Il talento del Parma è balzato in testa alla concorrenza per rinforzare il reparto di mediana: preferirebbe lasciare il club già questa estate. Da Parma non vorrebbero cederlo, ma se c’è il prezzo significa che il ragazzo è cedibile: 20 milioni con bonus da aggiungere, si parte da qui.

Un contatto c’è già stato, ora si tratta di convincere i ducali: già hanno ceduto Bonny e potrebbero perdere anche Leoni, con una buona offerta si può fare. Bernabé sarebbe la giusta fantasia al servizio di Pioli: si conta sulla voglia dell’ex Manchester City di cambiare maglia. Lo scrive il Corriere dello Sport.