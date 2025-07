Corriere dello Sport: “Asllani costa troppo, l’Inter chiede 20 milioni. Ritorno di fiamma per Bernabé?”

Tra le opzioni per il centrocampo della Fiorentina, c’è quella che porta a Kristjan Asllani, che costa però caro: l’Inter chiede tanto, 18-20 milioni per cedere a titolo definitivo il classe 2002, che comunque gode da diverso tempo della stima di Pioli. Viste le difficoltà nel trovare un play, possibile un ritorno di fiamma per Bernabè, blindato per il momento dal Parma. È proprio su questo fronte, quello del regista, che la Fiorentina insisterà di più nelle prossime settimane: è una richiesta di Pioli quella di iniziare a lavorare il prima possibile con un centrocampo rinnovato, a cui non verrà solo aggiunto un primo costruttore di gioco ma, probabilmente, anche un’altra pedina, più muscolare. Lo riporta il Corriere dello Sport.