L’ex obiettivo Viola Bernabé sui social: “Orgoglioso di giocare per il Parma, ci siamo meritati la vittoria”

Adrian Bernabé festeggia sui social l'importante vittoria del Parma nello scontro salvezza contro la Fiorentina

Adrian Bernabé festeggia sui social la vittoria del suo Parma contro la Fiorentina, proprio quella squadra che in estate lo aveva corteggiato a lungo. Il centrocampista spagnolo, obiettivo concreto dei dirigenti viola prima che decidesse di restare in Emilia, è stato tra i protagonisti del successo gialloblù al Tardini.

Attraverso la propria pagina Instagram, Bernabé ha voluto sottolineare l’importanza del risultato ottenuto contro la formazione di Vanoli: “Ci meritavamo di concludere l’anno così! Orgoglioso di far parte di questo gran gruppo”.

 

 

Un post condiviso da Adrian Bernabe Garcia (@adriabernabe)

 

