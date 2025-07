Di Gennaro: “Kean? Alla Premier è difficile dire di no. Bernabè con Fagioli sarebbe un duo con qualità”

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina e attuale opinionista per RaiSport, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione “Chi si compra”, commentando alcune possibili mosse di mercato della Viola:

“Bernabè è un talento spagnolo molto interessante. Me lo immagino in un centrocampo con Fagioli e Tessmann: potrebbe essere una mediana davvero di qualità. Bernabé ha già giocato sia in un centrocampo a due, come al Parma, sia in un centrocampo a tre con la Nazionale spagnola. Pioli ama un calcio propositivo, ma serve anche equilibrio nella fase di riconquista del pallone. Un profilo come il suo, o come quello di Bennacer di cui si è parlato, dimostra che la Fiorentina punta su calciatori tecnici e di qualità. E la qualità, alla lunga, fa la differenza.

Ndur mi auguro che possa diventare un giocatore da Fiorentina. Al momento gli manca ancora un po’ di personalità, ma tatticamente è molto preparato. Bianco ha le caratteristiche per essere più incisivo anche sotto porta.

Bianco all’Europeo U21 ha giocato una sola, ma si è confermato molto intelligente dal punto di vista tattico. Tuttavia, nel ruolo che ricopre, credo che Pioli cerchi un profilo con maggiore tecnica. In un centrocampo a tre, però, potrebbe trovare spazio nelle rotazioni, considerando che servono almeno sei elementi.

Kean? Ma dove vuole andare? In Arabia? Dai, che campionato è quello? La Premier è un’altra cosa, quasi uno sport a parte. È difficile dire di no a quel livello.”