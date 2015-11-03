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Notizie Ndur Fiorentina

Cor. Fio "Fiorentina oggi deve essere la gara della svolta. Pioli si affida a Ndur e Sohm a centrocampo, fuori Fagioli"

29 ottobre 2025 10:03

Di Gennaro: “Kean? Alla Premier è difficile dire di no. Bernabè con Fagioli sarebbe un duo con qualità”

01 luglio 2025 12:34

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