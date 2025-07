La Fiorentina continua a spingere fortemente su Sebastiano Esposito. L’Inter lo valuta 7-8 milioni, a 6-6,5 si può chiudere. La Fiorentina lo vorrebbe prendere a prescindere da quello che accadrà su Kean. A patto, però, che vada via Lucas Beltran. Il vikingo ha capito di non godere di grande fiducia attorno a lui a Firenze e sarebbe disposto a valutare anche il ritorno in Argentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.