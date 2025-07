La Fiorentina è alla ricerca di una seconda punta e il profilo ideale risulta Sebastiano Esposito. C’è però da superare la concorrenza del Cagliari con l’Inter che potrebbe cederlo anche a meno di 10 milioni. Per adesso però la Fiorentina non ha affondato il colpo a causa delle situazioni di alcuni giocatori in rosa da risolvere. Lo scrive il Corriere dello Sport.