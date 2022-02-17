Esposito rivela: "Ho detto a Biraghi di far battere i rigori a Cabral visto che lui ha sbagliato a Cagliari"

Sebastiano Esposito conosce bene sia Cabral, suo compagno squadra al Basilea fino ad un mese fa, e anche Biraghi, avuto all'Inter

slot gacor Sebastiano Esposito, giovane dell'Inter in prestito al Basilea, ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it, queste le sue parole su Cabral, rivelando un retroscena sul suo amico Biraghi

“Parto nel dire che, a mio avviso, la Serie A è seconda solo all’Inghilterra in quanto a bellezza e difficoltà del campionato. Forse perché ci ho giocato, ma la Serie A è la mia preferita. Sicuramente rispetto alla Svizzera ci sono giocatori e allenatori più forti, staff più importanti. In generale è tutto maggiormente sviluppato, anche se il calcio qui sta crescendo. Negli ultimi anni sono stati fatti vari step in avanti, il Basilea è una squadra vista in ogni parte, come dimostrato dal mercato di gennaio: Cabral è stato preso dalla Fiorentina, Zhegrova dal Lille e Comert dal Valencia. La Super League poi è molto difficile, le squadre si incontrano quattro volte in una stagione e così chi ti affronta sa tutto di te. Le difficoltà sono per noi attaccanti ma anche per i difensori”.

A proposito di consigli: ne hai dato qualcuno a Cabral?

“Gli ho detto di avere pazienza, di stare sereno e aspettare il suo momento. Qui al Basilea faceva tanti gol, ma aveva meno concorrenza, mentre la Serie A è un campionato più tattico e con maggiori pressioni. Se fai male ti buttano fuori… Lo prenderò al Fantacalcio, stasera ho l’asta di riparazione. L’ho pure raccomandato a Biraghi – suo compagno all’Inter e amico, ndr – un giocatore fortissimo sulle punizioni e i calci piazzati. Ma dopo il rigore sbagliato col Cagliari, gli ho detto che ora deve far tirare a Cabral…”.

IL VIDEO DI UN FURTO DIFFICILE DA DIMENTICARE

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